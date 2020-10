Ereplaatsen voor de Belgen: Philipsen en Merlier maken misbaar, Theuns helemaal niet verbaasd door valpartij

Toch weer heel wat akkefietjes in de massasprint van de Scheldeprijs. Jasper Philipsen en Tim Merlier werden bijgevolg niet echt vrolijk van hun ereplaats. Edward Theuns eindigde nog iets verderop en was helemaal niet verrast dat het tot een valpartij kwam.

Jasper Philipsen uitte zijn ongenoegen al aan de streep en had het vooral op Bonifiazio & co gemunt. "Ze sluiten mij helemaal links in. Ik moest misschien iets vroeger aanzetten. We zaten echt in goede positie." Over de klasse van de winnaar bestaat volgens Philipsen wel geen discussie. "Ewan de snelste van de wereld op dit soort sprinten? Zeker."

Het was dan weer net de UAE-trein die Tim Merlier op de zenuwen werkte. Merlier kreeg een zet en kon er zo het maximum niet uithalen. "Ik verlies daar mijn snelheid. Dat zal op 350 meter van de meet geweest zijn. Op 300 meter weet ik dat ik mee kan, 350 meter is nog te vroeg. Ik moest mij zetten en dan moet je uw snelheid weer opbouwen."

Niet de verhoopte overwinning dus voor Tim Merlier. "Als je je snelheid kunt behouden, had ik er zeker voor kunnen spurten. Het is frustrerend, want ik had de benen." Merlier werd uiteindelijk als vierde gerangschikt in de daguitslag, Philipsen als vijfde.

Dat kwam mede door de diskwalificatie van Ackermann. Edward Theuns, geëindigd als veertiende, had zo zijn idee over de sprint. "Supergevaarlijk. Je voelde zo aankomen dat ze gingen vallen. De ploeg had heel goed gewerkt om mij uit de wind te houden. Ik zag Bennett in een gaatje gaan dat er niet was. Ewan is de rapste en kan ook heel goed zich plaatsen, de gaatjes opzoeken en van wiel naar wiel gaan."