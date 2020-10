UCI wil dat er snel een conclusie komt na val Remco Evenepoel

Het onderzoek naar de val van Remco Evenepoel moet snel met conclusies komen. Dat heeft het UCI aangegeven.

UCI-voorzitter David Lapartient drong er tegenover de Belgische media op aan dat het onderzoek snel met conclusies komt.

"De CADF heeft een onderzoek uitgevoerd en daarbij ook mensen ondervraagd. Aangezien ze onafhankelijk zijn heb ik de conclusies niet. Normaal gezien moeten de conclusies er snel zijn. Het onderzoek is afgerond, ze zijn het rapport aan het afwerken. Meer info heb ik momenteel niet."

"Remco Evenepoel is een grote kampioen die we graag volgend jaar opnieuw in competitie zien. Hij won alle etappekoersen waar hij aan deelnam dit jaar. Ik hoop hetzelfde voor hem volgend jaar", had Lappartient nog enkele lovende woorden voor de jonge Belg.