Wordt elfde etappe Giro een tweestrijd tussen Peter Sagan en Arnaud Demare?

Vandaag staat de elfde rit in de Giro op het programma en het zal er meer dan waarschijnlijk een worden met een massasprint aan het einde.

De renners trekken vandaag van Porto Sant'Elpidio naar Rimini in een vlakke rit van 182 kilometer. Dat betekent één ding: een massasprint.

Wie het zal halen dat kunnen we natuurlijk nog niet zeggen, maar er zijn wel twee uitgesproken favorieten: Arnaud Demare en Peter Sagan.

De Fransman is het beste in vorm. Demare won al drie ritten deze Giro en zal straks dan ook de grootste favoriet zijn van de twee. Demare klopte Sagan ook al meermaals in de sprint.

Maar dan was er plots rit 10 naar Tortoreto, waar Sagan een geweldige race reed. De Slowaak was mee in de vroege vlucht en soleerde naar de overwinning. Hij kwam ook tot op 20 punten van Demare.

De strijd is nog lang niet gespeeld om de maglia ciclamino. Sterker nog, na gisteren ligt die weer helemaal open.