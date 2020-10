BK veldrijden in 2021 zal achter gesloten deuren plaatsvinden

In Meulebeke zal op 9 en 10 januari 2021 het BK veldrijden plaatsvinden. De fans zullen het op de televisie moeten bekijken, want de organisatie heeft laten weten dat het BK achter gesloten deuren zal plaatsvinden.

Het BK zal plaatsvinden voor alle categorieën. "We zijn blij dat we kunnen helpen. We zijn ook tevreden met de optie om het evenement opnieuw in 2024 te kunnen organiseren", vertelde Dirk Verwilst, de burgemeester van Meulebeke.

