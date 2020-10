Coronavirus blijft voor problemen zorgen in het veldrijden: ook wereldbeker in Zonhoven wordt geschrapt

Opnieuw slecht nieuws voor het veldrijden, want de wereldbekercross in Zonhoven wordt geschrapt voor dit seizoen. Zo staat onder meer de bekende kuil dit seizoen dus niet op het programma.

Er werden al enkele crossen geschrapt in het veldrijden en vandaag is er nog een wedstrijd bijgekomen. Er zal dit seizoen namelijk geen wereldbekercross in Zonhoven zijn. De bekende kuil krijgen we dus niet te zien.

Christophe Impens van organisator Golazo gaf meer uitleg bij Sporza. Zo legt hij uit dat de wedstrijd in Zonhoven niet mogelijk is zonder publiek, omdat de cross in Zonhoven nog maar net tot de wereldbeker behoort. "De kosten liggen hoger dan de voorbije jaren. Het komt door het wereldbekerstatuut en het feit dat het prijzengeld hoger ligt", aldus Impens.