Voortdurend op en af van en naar Cesenatico: twaalfde etappe in Giro is een eerbetoon aan Marco Pantani

Iedereen herinnert zich nog wel Marco Pantani, de klimgeit die in de jaren '90 vele wielerharten veroverde met zijn snedige demarrages. Helaas is hij in 2004 ook veel te vroeg aan zijn eind gekomen. De Giro is de wielerheld van weleer echter nog lang niet vergeten.

De start en aankomst van de twaalfde etappe ligt in Cesenatico, zoals bekend de plek waar Marco Pantani thuis was. De woonplaats van de Tourwinnaar van 1998 staat op deze dag dus centraal. Er wordt een hele lus gemaakt, langs de klimmen Ciola (4e categorie), Barbotto(3e), Perticara (3e), Madonna di Pugliano (3e) en San Giovanni in Galilea (4e).

U merkt het: een pure bergrit is het niet, maar wel een etappe die behoorlijk in de benen kan kruipen. Het is weer zo'n rit voor renners die wel om kunnen met de opeenstapeling van die korte klimmetjes. De kans op een succesvolle ontsnapping is dus reëel, al kan er ook vanuit het peloton nog weggesprongen worden op het einde, mits een slechts beperkte achterstand.

Het doet zowat denken aan de etappe naar Tortoreto, amper een paar dagen gereden, waarin Peter Sagan zo'n grootse numero opvoerde. De mannen van UAE zullen ook zeker geloven in de kansen van Ulissi. Bij Ineos lijken de krachten van Ganna nog altijd niet op. Of kan dit dan een glansrijke dag worden voor Thomas De Gendt?

Wat is nu eigenlijk de zwaarste hindernis? Wel, de Barbarotto heeft een gemiddeld stijgingspercentage van 8,4%. Na 4 en een halve kilometer zijn de renners er wel weer vanaf. Wanneer ze boven komen op San Giovanni in Galilea is het nog zo'n dertig kilometer in dalende of vlakke lijn naar de finish. Ook liggen er twee tussensprinten in het tweede deel van de etappe.