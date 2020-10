Deceuninck-Quick-Step gaat in de Vuelta vol voor ritoverwinningen met Sam Bennett

Deceuninck–Quick-Step lijkt in de Vuelta vol voor de ritoverwinningen te gaan. Met Sam Bennett nemen ze namelijk een zeer goede sprinter mee die in de Tour de France al liet zien dat hij dit seizoen over een goede vorm beschikt.

Met Michael Mørkøv krijgt Bennett zijn meesterknecht mee voor in de massasprints. Ook Shane Archbold, Andrea Bagioli, Mattia Cattaneo, Ian Garrison, Jannik Steimle en Zdenek Stybar zijn van de partij.

We give you our eight-man squad for the last Grand Tour of the season - @lavuelta - which starts in just a couple of days from the charming Basque Country: https://t.co/uGqt7nEllZ

Video: @lapedalecc pic.twitter.com/fC0lTyyD86