Ijzersterke Ulissi verbaast zichzelf in de Ronde van Italië: "Twee etappezeges? Dat had ik echt niet verwacht"

Diego Ulissi was de sterkste in een groep tussen de klassementsmannen in de dertiende etappe van de Ronde van Italië. Het is al zijn tweede overwinning in deze Giro-editie.

Eerder won Ulissi op indrukwekkende wijze de tweede etappe in de Giro. Hij versloeg in een sprint zelfs Peter Sagen. Vrijdag moesten Joao Almeida en Patrick Konrad de duimen leggen voor de Italiaanse puncher van UAE-Team Emirates.

In het flashinterview achteraf was Ulissi heel blij. "Want ik had niet verwacht dat ik twee etappes zou winnen", klinkt het bij de Italiaan. "Ik rijd echt goed sinds de hervatting van het seizoen. Maar ik moet vooral Valerio Conti bedanken die voor de schifting zorgde op het klimmetje. We wilden de sprinters afschudden en daar is hij in geslaagd. In de sprint werd ik perfect gelanceerd door McNulty", bedankt hij zijn ploegmaats.

Voor Ulissi is het in totaal al de achtste etappe-overwinning in de Ronde van Italië. In de Giro's van 2014 en 2016 won hij ook twee etappes. Eerder dit jaar won hij twee etappes én de eindoverwinning in de Ronde van Luxemburg. In de Ronde van Polen werd hij eenmaal tweede.