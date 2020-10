OFFICIEEL: Rik Verbrugghe wordt sportief directeur bij nieuwe ploeg Chris Froome

Rik Verbrugghe wordt de sportief directeur bij Israël Start-Up Nation. Dat heeft de ploeg nu ook officieel bekendgemaakt.

Rik Verbrugghe heeft een nieuwe functie gevonden. De Belgische bondscoach wordt sportief directeur bij de ploeg waar ook Chris Froome volgend seizoen naartoe trekt. Verbrugghe krijgt van Israël Start-Up Nation de toestemming om de job te combineren met die als bondscoach, maar het is nog niet duidelijk of de Belgische Wielerbond daarmee akkoord zal gaan.

Verbrugghe wordt als sportief directeur de schakel tussen het team en de staff worden, al krijgt hij een groter takenpakket. Hij krijgt meerdere taken. Dat gaat over de coördinatie van de programma's van de ploegleiders en de schema's van de renners. In bepaalde koersen zal hij optreden als ploegleider", klinkt het bij Israël Start-Up Nation.

Rik Verbrugge joins ISN as sportive director



- The Belgian National Coach will co-ordinate between management and sportive side at ISN.

- Verbrugghe will also act as sport director at major races.



Read about Rik Verbrugge here: https://t.co/X1w2BIp4At#yallaisn pic.twitter.com/vr4F23eTq6 — Israel Start-Up Nation / Israel Cycling Academy (@YallaIsraelSUN) October 16, 2020

Zelf is Verbrugghe nu vooral tevreden dat hij zekerheid heeft, want de onderhandelingen over een nieuw contract als bondscoach bleven maar aanslepen. "Ik ben trots dat ik gevraagd werd voor dit prestigieuze project op lange termijn. Mijn taak is om doelen te formuleren voor de renners en ploegleiders, zodat deze ploeg de ambities kan waarmaken", aldus Verbrugghe.