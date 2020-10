Sunweb voor zelfde tactiek in Vuelta als in Tour? Ilan Van Wilder maakt rondedebuut voor formatie

De definitieve selecties voor de Ronde van Spanje lopen zoetjesaan binnen. Ook Team Sunweb heeft zijn selectie bekendgemaakt, met daarin een plaats voor de jonge Ilan Van Wilder.

Net zoals in de Ronde van Frankrijk, trekt Sunweb zonder echte kopman richting Spanje. In Frankrijk draaide dat goed uit, Sunweb kaapte op een attractieve manier drie etappes weg (2x Kragh Andersen, 1x Hirschi).

Ook geen Michael Matthews bij Sunweb. De Australiër werd uit de Giro gezet na een positieve coronatest. Zijn snelel hertest bleek echter negatief te zijn. Of hij nu een derde test ondergaan heeft, is niet duidelijk. Maar aan de start staan van de Vuelta zit er niet in. Volgend seizoen rijdt Matthews opnieuw voor Mitchelton-Scott.

"We gaan op zoek naar etappezeges. We starten met een jonge en talentvolle groep en willen dat ze zich verder evolueren. We hopen het seizoen op een mooie manier af te sluiten", klinkt het bij Sunweb.

Van Wilder

Ilan Van Wilder is dus een van die jonge mannen bij Sunweb in de Vuelta. Het 20-jarige talent maakt er zijn rondedebuut. Vorig jaar werd Van Wilder derde in de Ronde van de Toekomst, achter Tobias Foss (nu Jumbo-Visma) en Giovanni Aleotti. Mauri Vansevenant werd er 6e.

Van Wilder kan mogelijk wel eens zijn kans proberen te gaan in een lastige bergetappe om zijn klimcapaciteiten te verkennen.