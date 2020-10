Team Ineos Grenadiers zit al aan drie overwinningen in de Giro: "De sfeer is goed binnen de ploeg"

Opnieuw een overwinning voor Team Ineos Grenadiers in de Giro. Jhonatan Narvaez kon gisteren namelijk een vlucht succesvol afronden. De Ecuadoriaan was na de wedstrijd dan ook zeer tevreden met zijn overwinning.

Volgens Narvaez werd er bij zijn ploeg gezegd om eerst even te wachten op zijn metgezel Padoen. De Oekraïner reed lek in de volle finale. "De koers verliep echter erg snel. Ik heb dan beslist om vol door te rijden.", staat te lezen bij Wielerflits.

Door de overwinning van Narvaez zit Team Ineos Grenadiers al aan 3 overwinningen in de Giro. Toch wel een opsteker voor de ploeg na het wegvallen van hun kopman Geraint Thomas. "We hadden het even moeilijk na het wegvallen van de kopman, maar de sfeer is goed binnen de ploeg", aldus Narvaez.