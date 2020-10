Thomas De Gendt komt met excuses richting Giro-organisatie na uitlatingen over onveilig gevoel

Thomas De Gendt heeft op Twitter de strijdbijl begraven met Giro-organisatie RCS en bij baas Mauro Vegni.

Voor de etappe van donderdag had Thomas De Gendt gezegd dat hij zich niet veilig voelt in de Giro. Het coronanieuws van donderdag was de positieve test bij 17 motoragenten die (naar verluidt) enkel de Giro-E zouden volgen. Giro-organisator Mauro Vegni reageerde gepikeerd en predikte rust.

Op Twitter begraaft Thomas De Gendt nu de strijdbijl met de GIro. In drie berichten schept hij meer context bij zijn uitspraken. Het is nu nog maar de vraag of het persoonlijke excuses zijn of dat ze ingefluisterd zijn door het management van Lotto-Soudal.

"Om mijn kritiek van donderdag te verduidelijk. Het nieuws dat er 17 positieve politie-agenten waren kwam 2 uur voor de start van de etappe. Op dat moment was er nog geen officieel statement van RCS (organisatie). Dat gaf bij mij de indruk dat ze de positieve resultaten wilden 'verbergen'".

" Ik had een interview met Sporza 1 uur voor de start van de etappe waarbij ik vanuit mijn hart sprak over mijn bezorgdheden. Ik sprak echter voor mijn beurt en kende nog niet alle feiten. Ik heb dingen gezegd die schade kunnen berokkend hebben bij RCS en daar wil ik me voor verontschuldigen."

"Dat ik me onveilig voel omtrent covid is een persoonlijk gevoel dat normaal is in deze tijden. Ik voel me niet onveilig tijdens de wedstrijd want ik denk dat deze veilig genoeg is", klinkt het statement.

