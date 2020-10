Trek-Segafredo start zonder klassementambities en gaat op zoek naar ritoverwinningen in de Vuelta

Bij Trek-Segafredo hebben ze voor een jonge ploeg gekozen met het oog op de Vuelta. Ze hebben niet echt een renner voor het algemeen klassement, maar met Niklas Eg, Kenny Elissonde en Juanpe López hebben ze wel enkele renners die goed kunnen klimmen en eventueel mee in de vlucht kunnen springen om een gooi te doen naar de overwinning.

Naast de klimmers rekent Trek-Segafredo in de massasprints op de Italiaan Matteo Moschetti. Daarbij kan Moschetti rekenen op de Nederlander Koen de Kort. Ook Alexander Kamp, Emīls Liepiņš en Michel Ries zijn van de partij.

Vuelta20?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#LaVuelta20 starts next week & we’re bringing a young and ambitious team to fight for stage wins 💪

Our roster:@NiklasEg 🇩🇰@KennyElissonde 🇫🇷@koendekort 🇳🇱@AlexanderKamp1 🇩🇰@Emils_Liepins 🇱🇻@juanpelopez97 🇪🇸@moschettiteo 🇮🇹@RiesMichel 🇱🇺



