Wout van Aert denkt dat deze wielerploeg sterk voor de dag zal komen in de Ronde van Vlaanderen: "Zij gaan de wedstrijd vroeg doen ontploffen"

Zondag staat de Ronde van Vlaanderen op het programma. Uiteraard is Wout van Aert één van de grote favorieten om de overwinning binnen te halen, maar van Aert zelf kijkt ook naar andere renners.

Natuurlijk is Mathieu van der Poel de grote concurrent om de Ronde van Vlaanderen te winnen, maar in een interview bij Sporza legde hij uit dat hij al enkele andere sterke renners heeft gezien in Gent-Wevelgem. "Met Julian Alaphilippe moeten we rekening houden, maar in Gent-Wevelgem waren ook Bettiol, Pedersen en Küng sterk. Er is genoeg concurrentie."

Toch lijkt van Aert vooral naar Julian Alaphilippe en Deceuninck-Quick-Step (zondag Elegant - Quick-Step) te kijken. Zij beschikken namelijk over een sterke selectie. "Zij zullen de koers vroeg laten ontploffen", aldus van Aert.