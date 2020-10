Almeida doet uitstekende zaken na alweer goeie notering: "Ongelooflijke teamspirit, we hadden graag gewonnen"

Er komt voorlopig geen spatje verval op het vermogen van João Almeida. De fiere leider in de Giro finishte ook in de etappe naar Monselice weer dicht en deed zo automatisch weer een zaakje in het klassement. En dat in een verrassend zware rit.

"Ik wil een grote dankuwel zeggen aan mijn ploegmaats, die het ongelooflijk deden, net zoals de voorbije twee weken. Na de laatste afdaling was er nog een kleine groep. Ik had drie ploegmaats bij me en we wilden voor de ritzege gaan", had Almeida nog honger naar meer. "Ze gaven alles in de laatste kilometers, we hadden graag gewonnen, maar één renner kwam nog sneller over de streep."

Dat was dan Diego Ulissi. Geen ritzege dus, wel tijdswinst voor Almeida. "Al bij al was het een goede rit voor ons en kunnen we tevreden zijn. Ik eindigde weer in de top drie en pakte bonificatieseconden. We toonden een ongelooflijke teamspirit."

11 DAGEN IN HET ROOS

De Portugees van Deceuninck-Quick.Step heeft nog geen teken van zwakte vertoond en we zijn nu toch al een eind op weg. "Het is ongelooflijk om de roze trui rond mijn schouders te hebben voor de elfde dag op rij."