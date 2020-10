Filippo Ganna na derde winst in Giro: "Elke zege is belangrijk voor mij"

Filippo Ganna wist al voor de derde keer een etappe te winnen in deze Giro en won voor de tweede keer de tijdrit.

De wereldkampioen tijdrijden was duidelijk de sterkste vandaag en het werd al snel duidelijk dat hij de zege ging halen. Ganna was na afloop nog even gelukkig als bij zijn vorige twee overwinningen.

"Voor mij is elke zege even belangrijk. We hebben een erg sterk team en zijn in staat om overal te winnen", vertelt Ganna. "Met de klim in het begin was het niet makkelijk, maar ik kon wel sterk eindigen en dat was belangrijk."

Nu komen er enkele bergetappes aan. "Het is niet gemakkelijk, ik zal mijn krachten moeten sparen voor de volgende tijdrit. Ik heb al eens in de woestijn gereden, maar dit wordt moeilijker", aldus Ganna.