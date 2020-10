Trek-Segafredo mikt zondag op Stuyven en Pedersen

Jasper Stuyven en Mads Pedersen moeten zondag voor Trek het mooie weer gaan maken in de Ronde van Vlaanderen. Al is moeten veel gezegd, omdat de twee kopmannen dit seizoen al een mooie overwinning op zak staken. Jasper won de Omloop het Nieuwsblad en Pedersen kon Gent-Wevelgem naar zijn hand zetten.

STUYVEN: "ALS IK WIL WINNEN, MOET HET NU GEBEUREN"

Jasper Stuyven strandde vorige zondag door materiaalpech op een ereplaats in Gent-Wevelgem. Hij gaf echter wel aan dat hij in goede doen is. Stuyven zegt klaar te zijn voor de Ronde van Vlaanderen en dat wil hij graag laten zien. "Het zal een speciale dag zijn", zegt hij in een Facebook Live van Trek-Segafredo.

"De Ronde is de laatste kans op een grote overwinning dit seizoen", gaat Stuyven verder. "De sfeer zal door het gebrek aan toeschouwers heel speciaal zijn. Hoe dan ook zullen we deze wedstrijd lang onthouden. Maar eens je in "the zone" bent, ben je toch enkel bezig met jezelf en je concurrenten."

AL TWEE OVERWINNINGEN DIT SEIZOEN

Ploegmaat Mads Pedersen is de andere kandidaat-winnaar voor Trek in de RVV. De ijzersterke Deen kon het vorige week al afmaken in de sprint in Gent-Wevelgem. "Dat is motiverend voor het hele team", zegt Stuyven over de prestatie van zijn ploegmaat. "We hebben elk al een klassieker op zak en dat zorgt voor minder stress. Veel renners hebben net wel stress omdat ze nog niets gewonnen hebben en de kansen bijna op zijn."