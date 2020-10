Joao Almeida start morgen zonder druk: "Ik heb een minuut voorsprong"

Joao Almeida kan de bergen in als roze trui, na een beresterke tijdrit. De Portugees won op alle concurrenten tijd.

"Ik deed het beter dan verwacht", lacht Almeida. "We zijn erg blij met het resultaat en we kijken terug op een positieve dag."

Over zijn eigen race was Almeida alvast tevreden. "Ik heb er een degelijke race opzitten. Alles verliep volgens plan. Ik kreeg het wel even moeilijk, maar op het laatste had ik superbenen en reed ik sterk."

Zo zette hij Kelderman op een minuut. "Ik had ergens wel verwacht dat ik op sommige renners wat tijd kon pakken, maar dat ik Kelderman op een verdere achterstand kon zetten, had ik niet verwacht. Hij is een enorm goede renner, zeker in de tijdritten."

Kelderman volgt nu al op 56 seconden en dat geeft vertrouwen voor de komende dagen. "We leven zonder druk naar de volgende dagen toe. Ik heb al een minuut voorsprong en ga het rustig aandoen. Daarnaast ben ik al een goede klimmer gebleken", lacht de jonge Portugees.