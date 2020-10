Mark Cavendish gaat na bewogen week ook nog Ronde van Vlaanderen rijden

Mark Cavendish staat zondag gewoon aan de start van de Ronde van Vlaanderen. Toen hij na Gent-Wevelgem stond te snikken dat het mogelijk zijn laatste koers was geweest, leek het er nog op dat hij niet in de selectie voor de Ronde zou zitten.

Dat misverstand is ondertussen uit de wereld geholpen. Cavendish dacht na een meeting over het coronavirus dat Gent-Wevelgem de laatste koers van het seizoen zou worden, maar niets is dus minder waar. De Brit reed woensdag de Scheldeprijs en zit gewoon in de selectie van Bahrein-McLaren.

Dat heeft de Bahreinse formatie bekendgemaakt. Ook geselecteerd voor de Ronde van Vlaanderen: Dylan Teuns. In dit team zal het vooral uitkijken zijn wat hij en Sonny Colbrelli voor mekaar kunnen krijgen. Voorts zullen ook Chun Fai Keng, Marco Haller, Luka Pibernik en Fred Wright aan het vertrek staan in Antwerpen.

CAV IN DE ONTSNAPPING?

En wie weet krijgen we wel opnieuw een aanvalslustige Cavendish te zien die mee in de ontsnapping gaat. Dat deed hij alvast in Gent-Wevelgem én in de Scheldeprijs.