Discussie rond Wout van Aert vs Mathieu van der Poel doet stof opwaaien

Voor het startschot van de Ronde van Vlaanderen, werpt Karl Vannieuwkerke met zijn gasten een blik vooruit op de Vlaamse kasseiklassieker. In de laatste aflevering van 'Vive le vélo' werd er opnieuw honderduit gesproken over de tweestrijd tussen Wout van Aert en Mathieu van der Poel.

In de laatste aflevering van 'Vive le vélo - Leve de Ronde' geeft Adrie van der Poel, de vader van Mathieu zijn nuchtere kijk op de zaak. "Zulke situaties zullen nog 1000 keer voorkomen in de koers. Als je weet dat je de superfavoriet bent, dan zullen er renners op je wiel rijden"

Oud-renner Eddy Planckaert reageert op de uitspraak van Adrie: "Ik hoop dat ze elkaar in de toekomst niet te vaak gaan bedonderen door zo tegen elkaar te rijden, want de anderen zullen ervan profiteren."

ADRIE VAN DER POEL: "PEDERSEN ZOU TOCH GENT-WEVELGEM WINNEN"

"Maar als ze uiteindelijk hadden gesprint met z'n allen, dan gok ik dat Pedersen toch wint, voor Van Aert en Van der Poel. Ik ken die jongen al van bij de junioren en die is gewoon heel goed", antwoordt van der Poel gevat.

"Bovendien is het een renner waar minder naar gekeken wordt dan Van Aert of Van der Poel. Het had sowieso moeilijk geweest voor één van de twee om te winnen. Het zijn beide erg slimme renners en ze zullen allebei wel denken dat zo'n situatie als in Wevelgem niet meer zal voorkomen."