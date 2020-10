Thomas De Gendt lacht: "Nog nooit zo kort op het toilet gezeten"

De renner van Lotto-Soudal moest klaarblijkelijk naar het toilet tijdens de tijdrit van vandaag. In tegenstelling tot een gewone wegrit is er geen enkel moment waar de renners even kunnen pauzeren.

En dus moest Thomas De Gendt het tot het einde inhouden. Nadien haastte hij zich naar het toilet. Op Twitter kan De Gent er dan ook mee lachen. "Ik had mijn tijdrithelm nog op toen ik op het toilet zat. De snelste poepbeurt die ik ooit heb gehad."

I still had my TT helmet on going to the toilet. The fastest shit i ever took.