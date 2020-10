Boonen gelooft in Alaphilippe in de Ronde: "Op dit moment beste renner ter wereld, plaats Julian bij Wout en Mathieu"

Kan Julian Alaphilippe in zijn eerste Ronde van Vlaanderen al Wout van Aert en/of Mathieu van der Poel vloeren? Tom Boonen gelooft alvast dat de smaakmaker van Deceuninck-Quick.Step het in zich heeft om de Ronde te winnen. Dit jaar al? Goed mogelijk.

Op de vraag of Alaphilippe de Ronde van Vlaanderen kan winnen antwoordt Tom Boonen in HLN volmondig 'ja'. "Daar ben ik 100% van overtuigd. Ooit. Zonder met zekerheid te stellen dat het hem dit jaar al zal lukken. Hoewel. Eigenlijk kan deze Alaphilippe, op dit moment de beste renner ter wereld met de beste conditie, overal winnen waar hij aan de start verschijnt."

De aanpassingen die een achttal jaar geleden zijn doorgevoerd bij de Ronde van Vlaanderen spelen in zijn voordeel. "Het nieuwe parcours, met veel zwaardere finale, moet hem liggen. We hadden het de voorbije dagen in Vlaanderen uitsluitend over Wout en Mathieu. Maar plaats Julian er gerust bij. Hij is één van de grote favorieten."

Tom Boonen heeft ook nog een raad voor Alaphilippe. "Geniet vooral. De belangrijkste zege heb je al binnen. Die trui zal je vleugels geven. Misschien vole je op 15 kilometer van de finish wel: 'Damn, ik heb nog goeie benen, hier moet ik iets mee doen'. Wel, aarzel dan niet. Probeer het, op die laatste Paterberg. Win je? Fantastisch. Niet? Geen man overboord."