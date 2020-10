Eindelijk: Vlaanderens Mooiste komt eraan! Dit zijn onze sterren!

Na maandenlang geduld te moeten tonen is het zondag eindelijk zover: de Ronde van Vlaanderen! De hoogmis van het Vlaamse wielerseizoen kan dit jaar toch nog afgewerkt worden en daar alleen al zijn we heel blij om. We werpen een blik op de favorieten.

Sinds Gent-Wevelgem is er veel te doen over de verhoudingen tussen Wout van Aert en Mathieu van der Poel. Van Aert maakte daar onderweg de beste indruk, maar Van der Poel ging hem wel elke keer terughalen en daar was die eerste dan weer niet mee gediend. Afwachten of dat vonken gaat geven wanneer die twee samen in de finale komen.

Een aparte Ronde van Vlaanderen gaat het worden omdat die zo laat in het seizoen gereden wordt en zonder publiek. Er werd door Flanders Classics talloze keren opgeroepen om de koers van thuis te volgen. En ook is er een aparte naam terug te vinden op de deelnemerslijst, namelijk die van Julian Alaphilippe. De wereldkampioen straks als X-factor?

Daarmee zijn de grootste favorieten gekend, maar de Ronde van Vlaanderen is wel heel wat meer dan enkel die drie namen. Een verrassing is ook nooit uitgesloten, demonstreerde Alberto Bettiol vorig jaar nog. Een resem toprenners mag dromen van het podium in de Ronde, en als het allemaal wat meezit, kan één van hen ook zomaar de overwinning pakken.

ONZE STERREN VOOR DE RONDE VAN VLAANDEREN:

***** Wout van Aert

**** Mathieu van der Poel

*** Julian Alaphilippe

** Alberto Bettiol - Oliver Naesen - Mads Pedersen

* Søren Kragh Andersen - Tiesj Benoot - Alexander Kristoff - Yves Lampaert - Matteo Trentin - Sep Vanmarcke