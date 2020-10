"Alaphilippe of Van der Poel gevaarlijkste klant op Kwaremont-Paterberg? Van der Poel!"

Voor Wout van Aert kan het jaar 2020 al niet stuk, maar eruit gaan met een knal door de Ronde van Vlaanderen te winnen zal hij niet laten liggen.

Met de benen zit het nog goed verzekert Van Aert op het startpodium. "Ik heb geen echte parameter, enkel het gevoel. En dat gevoel zegt dat de benen goed zijn, dat er nog wel iets inzit."

Wout van Aert moet net zoals de rest enkele keren over de slothellingen Oude Kwaremont-Paterberg. "Op vlak van afstand ligt die Kwaremont me iets beter, dat is 3 minuten naar boven gaan. Op de Paterberg is het puur kracht zetten vanuit het zadel, misschien ligt me dat ook wel", bedenkt hij zich.

"Als je de Ronde van Vlaanderen wil winnen, is het handig dat je ze allebei goed aankan. En ik denk wel dat ik dat kan", zegt Wout van Aert. "Wie ik daar het meeste in de gaten moet houden? Ik denk toch eerder aan Mathieu Van der Poel dan aan Alaphilippe."