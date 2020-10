EF-duo Vanmarcke-Bettiol schept klaarheid over hiërarchie: "Als het erop aankomt..."

EF Pro Cycling heeft met Bettiol de winnaar van de Ronde van Vlaanderen 2019 in huis en ook Sep Vanmarcke, die vorig jaar de kastanjes uit het vuur haalde voor de Italiaan. Toen was het voor Vanmarcke een race tegen de tijd na een val. Hoe liggen de verhoudingen nu?

"We proberen de opties open te houden. Natuurlijk: Alberto was vorig jaar winnaar en is opnieuw in goeie doen. Als het er echt op aankomst, zal hij de gespeelde kaart worden", geeft Vanmarcke toe. "Natuurlijk hoop ik dat het iets anders loopt, dat het in mijn voordeel uitdraait en dat ik ook mijn ding kan doen."

Vanmarcke leeft echter voor dit soort koersen. Is er dan nog spraken van zenuwen? "Ik heb een gezonde spanning", houdt de West-Vlaming het erop. Het moet een Ronde worden quasi zonder toeschouwers langs de kant. "Er wordt sowieso anders gekoerst zonder publiek. Je hebt de emotie en de adrenaline niet op de klimmetjes die je krijgt van het publiek. Het koersverloop zal niet veranderen omdat er geen publiek is."

DRIE UITGESPROKEN FAVORIETEN

Wat niet wil zeggen dat alles hetzelfde zal verlopen als in een 'normale' editie. "Het zal wel veranderen omdat er twee à drie uitgesproken favorieten zijn die er ver bovenuit spreken en daarnaast één ploeg is die heel sterk is. Ik verwacht nog vroeger koers dan vroeger."

Ook eens horen hoe het zit bij Alberto Bettiol en hoe die zich voelt nu het Monument dat al op zijn palmares staat gereden wordt. "Het geeft een mooie emotie om hier weer aan de start te staan." Vorig jaar verraste Bettiol, dit jaar staat zijn naam toch bij het lijstje kanshebbers. "Deze koers is zo zwaar: wat telt is hoe de benen zijn en of je een team hebt dat je ondersteunt. Het maakt niet uit of je favoriet bent of niet."

BETTIOL IN VORM

Ook aan hem de vraag: hoe gaat EF het aanpakken? "We hebben een goed plan voor verschillende scenario's. Als Sep kan winnen, zal ik ook blij zijn. Ik ben goed uit de Tour gekomen en Ik heb in Gent-Wevelgem getoond dat ik goed in vorm ben. De ploeg en Sep weten dat. We rijden elk onze eigen koers en steunen elkaar. Alles is mogelijk."