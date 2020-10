Israël Start-Up Nation neemt opnieuw Israëli mee naar de Vuelta waar Dan Martin kopman is

Israel Start-Up Nation zal tevreden zijn als ze in de komende dagen een ritzege kunnen pakken in de Vuelta. In de Tour is dat niet gelukt, in de Giro wel met Dowsett.

IIn de Ronde van Spanje (die dinsdag van start gaat) rekent Israel Start-Up Nation vooral op de 34-jarige Dan Martin. Martin won in 2011 al een keertje een etappe in de Vuelta. Een algemeen klassement lijkt minder zijn ding aangezien een 6e plek in de Tour van 2017 is zijn beste eindnotering in een grote ronde.

Net zoals in de Tour (Guy Niv) en in de Giro (Guy Sagiv)) nemen ze opnieuw een Israëli mee naar de Ronde van Spanje. Deze keer ùag Omer Goldstein zijn debuut maken in een grote ronde.

In de selectie zit ook de 38-jarige Rory Sutherland. De Australische veteraan maakt van deze Ronde van Spanje de laatste koers uit zijn carrière.