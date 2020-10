Jordi Meeus lijkt helemaal klaar voor overstap naar profpeloton na winst op BK voor beloften

Zaterdag heeft de 22-jarige Jordi Meeus het Belgisch kampioenschap bij de beloften gewonnen. Na een sprint in Lokeren haalde Meeus het voor Arne Marit en Simon Dehairs.

Meeus is aan een uitstekend seizoen bezig. In de Ronde van Tsjechië won hij twee etappes en de groene trui (foto). In de baby Grio won hij een etappe maar werd hij ook tweemaal tweede in de sprint.

Volgend seizoen rijdt Meeus voor Bora-Hansgrohe in het profpeloton. De winnaar van de tricoloretrui zal dus niet meer te zien zin in de beloftenreeksen aangezein Meeus de overstap maakt naar de profs.