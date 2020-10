Julian Alaphilippe moet onder het mes, Evenepoel bekritiseert motard en Van Aert

Deceuninck-Quick.Step is met een update gekomen over Julian Alaphilippe, die ernstig ten val kwam na contact met een motard in de Ronde van Vlaanderen. Helaas is een operatie noodzakelijk. Uiteraard zijn ze bij de ploeg niet opgezet. Ook Remco Evenepoel reageerde al.

Menige wielerfan zal geschokt geweest zijn bij het zien van hoe Alaphilippe van zijn fiets donderde na contact met een motor en zo zijn winstkansen in de Ronde van Vlaanderen vervlogen gingen. Alaphilippe werd meteen overgebracht naar een ziekenhuis in Ronse.

Daar werdsen scans genomen en werd vastgesteld dat Alaphilippe twee beentjes in zijn rechterhand gebroken had. Voor de Fransman zit het seizoen er ook meteen op. Hij zal maandag in Herentals geopereerd worden door dokter De Schrijver.

Ook Remco Evenepoel heeft naar de koers gekeken en was absoluut niet te spreken over de betrokken motorrijder. Evenepoel heeft het op Twitter over een 'motard de merde'. Ook Wout van Aert was volgens de man die dit jaar vier rittenkoersen won niet zonder schuld. "Van Aert had meer naar links moeten gaan zodat er genoeg ruimte was. Mathieu van der Poel was er al dicht bij en Julian heeft 'm geraakt."