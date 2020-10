🎥 Kopecky perste alles uit haar lijf om op podium te geraken in RVV: "Als Belgische in Belgische ploeg echt iets groots"

Met alle resterende kracht die nog in haar benen zat spurtte Lotte Kopecky in het achtervolgend groepje naar de derde plaats in de Ronde van Vlaanderen voor vrouwen. Het hoogst haalbare, benadrukte Kopecky achteraf. Dat neemt niet weg dat het enorme perspectieven biedt naar de toekomst toe.

In de Giro Rosa liet Kopecky al zien dat ze goed bergop mee ging. De Ronde van Vlaanderen werd een bevestiging van het feit dat ze zich kan meten met de internationale top. "Na de Kanarieberg kwam er niet die grote aanval die we verwacht hadden. Op de Kruisberg was het nog altijd een grote groep. Daar is de koers ontploft."

Dan was het wel even alle hens aan dek. "Kruisberg-Hotond was echt een lastig gedeelte in de koers. Ik heb daar afgezien, maar kon de aansluiting behouden in de kopgroep." De Paterberg kwam er toen wel nog aan. "Ik kon standhouden op de Paterberg. Ik wist dat ik anderhalve minuut alles moest geven wat ik nog in me had."

"As a Belgian riding for a Belgian team I am so proud to finish on the #RVVwomen podium" 🤩



📽️ Reaction of @LotteKopecky after her 3rd place in de Ronde 👇 pic.twitter.com/Lmoo6y7nOX — Lotto Soudal (@Lotto_Soudal) October 18, 2020

Met het wedstrijdscenario kon Kopecky wel leven. "Ik denk niet dat het slecht voor mij was dat Chantal Blaak voorop reed. Anders was de finale nog zwaarder geweest, want Boels zat daar nog met drie andere rensters. Ik ben blij met de derde plaats."

Dat kan moeilijk anders: niet elk jaar sta je in de Ronde van Vlaanderen op het podium. "Ik denk ook dat het het hoogst haalbare was. Ik ben trots op de hele ploeg. Als Belgische in een Belgische ploeg is dat echt iets groots."