Ronde-specialist Kristoff nog maar eens op het podium: "Van der Poel en Van Aert van een andere orde"

Met Alexander Kristoff moet je in de Ronde van Vlaanderen altijd rekening houden. In de voorbije vijf jaar eindigde hij vier keer in de top vijf en in 2015 won hij. In de editie van 2020 was de derde plaats wel het maximum haalbare.

Kristoff was er dan ook behoorlijk tevreden mee. "Het was een goeie dag en ik ben blij om op het podium te staan. Ik moest er een lange sprint van maken na een aanval van Asgreen, maar wist Turgis en Lampaert toch af te houden." Dit is mijn favoriete koers Dat Van der Poel en Van Aert van een andere categorie waren, daar kon de sterke Noor ook mee leven. Uiteindelijk is het weer een podiumplaats erbij. "De eerste twee waren van een andere orde, zij waren de sterksten. Dit is mijn favoriete koers en ik heb hier doorheen de jaren al geweldige uitslagen neergezet." Kristoff dacht dan ook nooit aan dat Van der Poel en Van Aert nog gegrepen konden worden. "Ik ben al vaak voorop geweest in de Ronde van Vlaanderen. Je hebt het voordeel van de slipstream van vele motoren rond je. Ze zouden veel meer naar mekaar moeten gekeken hebben. Ze zouden een spelletje van kat en muis gespeeld moeten hebben opdat wij hadden kunnen terugkomen. Ze waren de sterksten op papier en ook op de weg."