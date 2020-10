Van der Poel moet het even laten doordringen na duel met Wout: "Ik had het gevoel dat hij beter was en ik 'm niet had"

Slechts twee deelnames heeft Mathieu van der Poel nodig gehad om de Ronde van Vlaanderen op zijn naam te schrijven. Vierde in 2019, eerste in 2020. Al was Van der Poel onderweg niet zeker dat hij het zou halen. Zelfs voorbij de streep was er nog even twijfel.

Van der Poel en Van Aert hebben al heel wat samen meegemaakt in hun carrière. Met twee spurten voor een grote zege op de weg was er tot dusver nog niet bij. "Ook in de cross is het nog niet vaak voorgekomen dat we met twee naar de meet gingen. Ik vond dat hij heel lang wachtte. Een teken dat bij hem ook het beste er af was."

Al voelde Van der Poel zich absoluut niet zegezeker op weg naar Oudenaarde. "Ik had het gevoel dat hij beter was. Op de Paterberg volgde ook geen demarrage meer. Ik had er mij wel op voorbereid dat er op de Paterberg nog iets ging gebeuren. Ik ben dan tempo geen rijden. We wisten dat we met twee naar de meet gingen rijden."

VEEL WITTE STREPEN

Er wordt vaak gezegd dat een renner weet of hij wint als hij over de streep komt. Dat was deze keer bij Van der Poel niet het geval. "Normaal voel ik altijd of ik gewonnen heb. Ik heb gejumpt, maar zat zo kapot en keek enkel naar de meet. Ik had het gevoel dat ik 'm niet had. Er waren veel witte strepen. Toen ik hoorde dat ik gewonnen had, kon ik het ook niet meteen geloven. Het is onwaarschijnlijk."

Het had ook een sprint met drie kunnen worden, als Alaphilippe niet gevallen was. "Die eerste motor ging wat van links naar rechts en ik was verrast dat de tweede motor zo'n trage snelheid haalde. Julian had het te laat gezien, raakte hem en is erg gevallen."

1 VAN DE MOOISTE OVERWINNINGEN

Waarna Van der Poel en Van Aert samen doorgingen en aan de streep de Nederlandse kampioen zichzelf beloonde. "Dit is één van mijn mooiste overwinningen. Het is een Monument en ook de manier waarop is mooi. Ik vond niet dat ik mijn seizoen hier moest goedmaken. Ik kon wel van een matig seizoen een superseizoen maken."

Ook voor hem is het geen gemakkelijk jaar geweest. "Iedereen heeft gezien dat ik na de coronabreak een paar weken moeite had. Redelijk snel heb ik de klik gemaakt richting de Ronde en toen nog Roubaix." Na zijn zege in de Ronde gaat Van der Poel wel niet meteen de kalender van Van Aert kopiëren. "Ik geloof dat een grote ronde rijden en zijn programma je sterker kan maken, maar voor mij is het mountainbike ook superbelangrijk."