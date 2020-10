Goed nieuws voor Jelle Wallays? 31-jarige Belg staat dicht bij nieuwe ploeg

Jelle Wallays is nog steeds op zoek naar een nieuwe ploeg, maar daar zou binnenkort wel eens verandering in kunnen komen. De 31-jarige Belg zou namelijk op weg zijn naar het Franse Cofidis.

Jelle Wallays staat dicht bij een nieuwe ploeg. Volgens Wielerflits zou onze landgenoot namelijk dicht bij een transfer naar Cofidis staan. Daar zou een contract voor één seizoen klaarliggen voor de 31-jarige Belg.

Sinds 2016 komt Jelle Wallays uit voor Lotto-Soudal, maar dit seizoen kwam hij minder in het stuk voor en de ploeg besloot dan ook om zijn contract niet te verlengen. In het verleden won Wallays onder meer Parijs-Tours en een rit in de Vuelta voor Lotto-Soudal.