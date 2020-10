Wilco Kelderman gaat met vertrouwen de laatste week in, maar: "Er gaat nog zo veel gebeuren"

Morgen beginnen de renners in de Giro aan de laatste week. De grote favoriet om eindwinst binnen te halen, is misschien wel Wilco Kelderman. De Nederlander en zijn ploeg, Team Sunweb, maakte zondag heel wat indruk in de bergen.

Ook Kelderman zelf was onder de indruk van het werk van zijn ploeg. "Iedereen deed zijn werk. Jai Hindley (voorlopig derde in het algemeen klassement) was zeer sterk. Almeida was aan het breken, maar het was net niet goed genoeg voor de roze trui", aldus Kelderman na de rit bij NOS. De Nederlander heeft vertrouwen, maar hij weet dat er nog enkele stevige ritten op het programma staan in de laatste week. "Er zullen nog met minuten gesmeten worden. Het zijn zware etappes en er zijn nog enkele aankomsten die bergop eindigen. Er gaat nog zo veel gebeuren."