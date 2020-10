José en Michel gaan los: "Frank Bomans is toch dood?" - "Je geeft de mensen hier een begrafenisstemming"

De Ronde van Vlaanderen werd gewonnen door Mathieu van der Poel. Maar er was in de marge nog heel wat te doen. Over Thuis bijvoorbeeld? Over Thuis bijvoorbeeld!

In de soap op EEN kreeg Frank Bomans een serieuze tik van Xander en afgaande op de afleveringen van de voorbije dagen zou dat wel eens het einde van het populaire personage kunnen zijn. Tijdens de Ronde van Vlaanderen kwam er een stukje streetart van Puncheur in beeld met "Frank Bomans forever". En dat maakte de tongen los bij José en Michel in de studio van Sporza. Frank Bomans "Die is toch dood?", aldus De Cauwer. "De mensen nu niet gaan destabiliseren, José!", predikte Michel. "Het is de Ronde en je brengt mensen in een begrafenisstemming." De twee kwamen ook nog met quotes over bruine broeken, suikerbieten, aardappelen en veel andere zaken. Geniet mee: