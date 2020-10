Opnieuw mogelijkheid tot aanvallen voor De Gendt in Giro, eerste leiderstrui in Vuelta straks voor een klimmer

Thomas De Gendt heeft al verwoede pogingen ondernomen om in de Giro in de buurt te komen van een ritzege. Blijven proberen is de boodschap. De rit naar San Daniele del Friuli biedt daar zeker de kans toe. Vanaf vandaag lopen twee grote rondes samen, want in de Vuelta beginnen ze zeraan.

De grootste kans op een Belg in de schijnwerpers is er op deze dinsdag echter in de Giro. Dan rekenen we er wel op dat Thomas De Gendt mee in de ontsnapping kan gaan. Zijn vierde plaats in de tijdrit demonstreert dat hij nog altijd heel wat in de benen heeft.

Om als vluchter de zege te pakken moet je het geluk hebben om voorop te blijven en moet je natuurlijk ook nog de sterkste zijn in de kopgroep. Twee voorwaarden die moeilijk te vervullen zijn, maar in de zestiende etappe is de kans op een ontsnapping die het uitzingt tot aan de meet wel groot.

NA DE RAGOGNA 13 KM

Het profiel van de rit is er gewoon naar: het is al vroeg klimmen geblazen en na elke afdaling en vlak gedeelte volgt er wel een tweede klim. Het zijn wel allemaal klimmen van derde categorie. Uitgezonderd de eerste, dat is er eentje van tweede categorie. De renners voor het middengebergte moeten dit dus wel kunnen. Op de top van de Monte di Ragogna is het nog dertien kilometer tot aan de finish.

VOER VOOR KLIMMERS IN SPANJE

In de Vuelta lgit er nog wat zwaarders op de renners te wachten. En dit terwijl het pas de eerste dag is in de Ronde van Spanje. Geen tijdrit of gemakkelijke sprintesetappe om mee te beginnen, wel meteen voer voor klimmers. Na het vertrek in startplaats Irún valt de aanloop nog mee, waarna er drie klimmen aankomen van derde categorie.

Het zwaartepunt ligt aan het einde met de Alto de Arrate. Deze Baskische klim duurt 5,3 kilometer en heeft een gemiddeld stijgingspercentage van 7,7%. Voorbij de top volgt nog een heel klein stukje afdaling. Het lijkt of het lijf geschreven van Primož Roglič, die zijn explosiviteit kan aanwenden, als die sterk genoeg is. Ook renners als Woods moeten wel wat kunnen uitrichten. De groten mogen meteen hun kaarten op tafel gooien.