Ritwinnaar Tratnik wist niet met wie hij moest afrekenen in de Giro: "Toen ik vriendin zag staan, kreeg ik extra energie"

Sommige overwinning leveren heerlijke verhalen op en dat was zeker zo bij de ritzege van Tratnik in de Ronde van Italië. Die begon in het gezelschap van een andere renner aan de laatste klim, maar hij wist niet wie dat was. In elk geval fleurde Tratnik de tot dusver moeizame Giro van Bahrein op.

Als Sloveen was het wel bijzonder om net in San Daniele del Friuli te kunnen winnen. "Het zijn speciale dagen. We zitten dicht bij Slovenië. Mijn broer en vriendin stonden aan de aankomst. Ik wilde er echt iets van maken. Dit was mijn laatste kans deze week, want nu komen er alleen nog hele zware ritten aan."

50 KM ALLEEN

Tratnik deed ook het verhaal van de etappe eens uit de doeken. "Ik wachtte niet al te lang. Ik was op pad met Boaro. Op de tweede klim ging ik dan solo. Toen die kerel van NTT, ik weet niet wie, me bijhaalde, hebben we samengewerkt." Dat was dus Ben O'Connor. "Ik had wel al 50 kilometer alleen gereden. In de laatste 3 kilometer zat ik al op de limiet."

Nochtans was zijn demarrage op de slotklim nog fluks genoeg om de metgezel die hij niet kende meteen ter plekke te laten. "Toen ik op 500 meter van de finish mijn vriendin zag staan, kreeg ik extra energie. En dan vloog ik naar de streep.'