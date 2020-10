Roglič opgezet met zware start maar claimt kopmanschap nog niet helemaal: "Afwachten wie voor wie zal werken"

In ideale omstandigheden had Primož Roglič zijn eindzege in een grote ronde dit jaar al beet. Dat is nu niet zo: dan maar gaan voor een tweede Vuelta. Tenminste: als blijkt dat hij de sterkste is binnen de eigen ploeg, want er is ook nog Tom Dumoulin.

Volgens de Sloveen zal er niet al te veel geduld voor nodig zijn om het antwoord te kennen. De Vuelta gaat immers van bij het begin de bergen in. "We zullen in de eerste dagen al ontdekken hoe goed we zijn. Want er zijn meteen drie bergetappes. Persoonlijk houd ik daar wel van. Het zal volop koers zijn, de hele tijd." Jumbo-Visma had voor 2020 een mooie selectie samengesteld voor het groterondewerk. Ook het team die het naar Spanje stuurt, mag dus gezien worden. "We hebben een sterke ploeg, met Tom Dumoulin en ik als kopmannen. We zullen net als in de Tour moeten afwachten wie van ons beiden de beste is en wie voor wie zal werken", houdt Roglič de kerk in het midden.