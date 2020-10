Seizoen Jolien D'hoore geëindigd met declassering: "Het was niet mijn bedoeling"

Vanwege het afwijken van haar lijn werd D'hoore gedeclasseerd. "Het was niet mijn bedoeling om Lorena Wiebes in de barrières te rijden", onderstreept de renster van Boels-Dolmans op Twitter. "Ik voelde haar komen en probeerde haar op te vangen."

It wasn’t my intention to ride Lorena Wiebes into the barriers. I felt her coming and tried to intercept her. If the jury thinks it’s too much and DSQ me, then I can only accept the decision. Really disappointed to end my season like this. Congrats @TeamSunweb and Lorena.