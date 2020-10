Van der Poel komt na Ronde-zege ook nog eens terug op Gent-Wevelgem en de steeds hoge verwachtingen

De Ronde van Vlaanderen was dé wedstrijd waar Mathieu van der Poel zijn grote moment beleefde en ook de koers waar het om ging in dit klassieke seizoen. Al is het na zijn sprint tegen Wout van Aert in Oudenaarde moeilijk om het los te zien van wat er in Gent-Wevelgem gebeurde.

De waardeverhoudingen tussen Van der Poel en Van Aert leken in de Ronde toch anders te liggen. "Ik had toen twee lastige weken. Ik had de BinckBank, Luik-Bastenaken-Luik, de Brabantse Pijl en dan Gent-Wevelgem gereden. Dat is zeker niet te onderschatten. Ik was niet super in Wevelgem. Nadien heb ik heel veel gerust."

Er was natuurlijk dat akkefietje tussen de twee, een moeilijk te vermijden onderwerp. "Dat is door de media wat opgeklopt. Op 70 km van de meet heb ik nog doorgetrokken op de plugstreets. Voor de mensen die enkel de finale zagen leek het misschien alsof ik weinig deed, maar het beste was er af. We zijn alle twee renners die steeds vol meerijden. Als ik dat niet meer doe, is het een teken dat het op is."

Van der Poel haalde in de Ronde dan toch zijn grote prijs binnen, terwijl het eerder in het seizoen moeizamer liep. "Ik heb heel veel koersen gereden die niet helemaal mijn ding waren. In Lombardije werd ik tiende. Voor de mensen is dat niet goed genoeg, terwijl ik dat zelf een uitzonderlijke prestatie vond."

Van der Poel en Van Aert zullen nog wel enkele jaren de klassiekers in het wegwielrennen overheersen. De gemiddelde renner zal wellicht daar steeds zijn tanden stuk bijten op die twee. "We mogen ook Alaphilippe niet vergeten." En ook al heeft hij net zijn grootste winst beet op de weg, Van der Poel kijkt alweer uit naar andere dingen. "Ik heb ook al meer dan een jaar geen mountainbikewedstrijd meer gereden."