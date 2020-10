Evenepoel overlegde met Lefevere de mogelijkheid om van start te gaan in de Vuelta

Remco Evenepoel is iemand die gewoon dolgraag koerst. Aangezien het herstel na zijn val in de Ronde van Lombardije goed verloopt, werd er dan ook al eens gekeken naar de mogelijke eerstvolgende koers. Even werd zelfs aan de Vuelta van dit jaar gedacht.

Toen Lefevere onlangs gevraagd werd of Evenepoel zou starten in de Vuelta, antwoordde die resoluut 'neen'. Maar het is dus wel even overwogen geweest. "Ik heb met Patrick Lefevere gepraat over de mogelijkheid om de Vuelta te rijden", zegt Evenepoel aan de Franse krant L’Équipe. Ik had hem tijdens de Tour opgebeld. We hadden snel begrepen dat ik niet zo vroeg al terug competitief kon zijn. Het bochtenwerk kwam te vroeg."

Valpartij heeft nieuwe wending gegeven aan mijn leven

Wellicht een wijs besluit om dit jaar niet meer in actie te komen. Het typeert Evenepoel wel dat hij de wil heeft om snel weer te koersen, na een valpartij die hij toch de rest van zijn leven zal meedragen. "Het heeft een nieuwe wending gegeven aan mijn leven. Ik zeg niet meer dat ik moet gaan trainen. Ik zeg dat ik zin heb in een training. "

Meer genieten dus. Een groter besef dat elk mooi moment gekoesterd moet worden, want zekerheden zijn er in de koers niet. "Ik heb het geluk dat ik nog jong ben. Ik denk dat een renner van dertig zijn carrière had moeten beëindigen na zo'n valpartij."