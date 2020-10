Het geplaagde NTT leek op weg naar ritzege maar pakt er naast: "Ik ben er kapot van, eerlijk gezegd"

De ploeg van Victor Campenaerts kan elke opsteker gebruiken, aangezien hoofdsponsor NTT er eind dit jaar mee ophoudt. Ben O'Connor leek voor zo één te zorgen in de Giro. Hij leek goede kansen te hebben op ritwinst, maar stuitte op Jan Tratnik.

Dat kwam natuurlijk wel aan. Bij de ploeg en ook bij de renner in kwestie. "Ik ben redelijk triest", zegt de Australiër. "Ik denk dat ik alles juist gedaan heb. Aangezien ik alleen zat, moest ik de gaten dichtrijden wanneer dat kon. Ik was ontgoocheld dat ik het niet kon afmaken, want ik reed perfect in de ontsnapping."

Er was één renner die nog sterker was

Afgaande op de manier waarop hij een kloof van veertig seconden dichtreed, zou je O'Connor de favorietenrol hebben toegekend toen hij bij Tratnik kwam. Maar op de slotklim reed die laatste hem los uit het wiel. "Ik ben er kapot van, eerlijk gezegd. Ik wist dat ik de kracht had om te winnen, maar er was één renner die nog sterker was. "

Erg uiteenlopende emoties dus voor de nummers 1 en 2 uit de etappe. "Dat is ook waarom wielrennen zo'n mooie sport is om naar te kijken. Ik hoop er nog eens voor te gaan en dan de champagne te kunnen laten knallen." O'Connor voorspelde ook nog dat wie de zeventiende rit zou winnen een grote kans zou maken op de eindzege.