Doet Wilco Kelderman vandaag een gooi naar de roze trui? "We gaan het de hele dag door lastig maken"

Vandaag staat de koninginnenetappe op het programma. Het moment dus voor Wilco Kelderman om de jonge Portugees Joao Almeida uit de roze trui te rijden. De Nederlander heeft hierna niet veel kansen meer.

Bij NOS gaf Wilco Kelderman een reactie voor de start van de koninginnenetappe. "We gaan het de hele dag door lastig maken. Ik voel mij goed en ben er klaar voor. Er zal vandaag vooral naar de Stelvio gekeken worden, want het is een lange klim, maar we gaan het zo goed mogelijk proberen aan te pakken", aldus de Nederlander.

Kelderman staat in het algemeen klassement nog steeds op de tweede plaats achter de jonge Portugees Joao Almeida. "Gisteren leek hij sterk, maar we moeten naar onszelf kijken. We gaan kijken wat de mogelijkheden zijn in de finale", vertelde Kelderman.