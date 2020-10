Zorgt 26-jarige Brit voor verrassing in de Vuelta? "Ik blijf rustig, maar ik voel mij goed"

Vandaag beginnen de renners aan de derde etappe in de Vuelta, maar in de voorbije ritten werd al wel duidelijk welke renners zullen strijden voor eindwinst. Eén van deze renners is de misschien wel verrassende Hugh Carty.

Hugh Carty maakt een goede indruk in de Vuelta. De 26-jarige Brit van EF Pro Cycling staat voorlopig op een knappe zesde plaats op 20 seconden van de leider Primož Roglič. Na de tweede etappe vertelde Carty dat hij zich voorlopig goed voelt. "Het gevoel zit goed. Het is nog maar de tweede etappe, dus ik blijf rustig. Na het WK was ik vermoeid, maar ik heb mij daar nooit zorgen over gemaakt. In de laatste week voor de Vuelta begon ik mij goed, fit en gemotiveerd te voelen en toen wist ik dat ik klaar was om dit te doen", staat te lezen bij CyclingNews.