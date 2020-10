19de etappe Giro: 14 renners, waaronder drie Belgen, in omvangrijke kopgroep

De renners in de Giro stonden vandaag normaal gezien voor een etappe van iets meer dan 250 kilometer, maar na enkele protesten van de renners, zijn ze vertrokken voor een rit van 124 kilometer.

Er was heel wat te doen over de 19de etappe in de Giro. Er was zelfs protest van de renners door de lange etappes en de verre transfers. Ze zagen een etappe van meer dan 250 kilometer dan ook niet meer zitten en zo is de rit van vandaag stevig ingekort tot 124 kilometer.

Normaal gezien krijgen we vandaag een massasprint, want het is de laatste kans voor de sprinters, maar er heeft zich nu een omvangrijke kopgroep gevormd van 14 renners. Met Victor Campenaerts, Iljo Keisse en Sander Armée zijn drie Belgen van de partij. In het peloton heeft Sagan echter de opdracht gegeven om de kopgroep niet te ver weg te laten rijden. Krijgen we een massasprint of zorgen de vluchters vandaag voor een verrassing?