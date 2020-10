Italiaan uit de Giro gezet na positieve dopingtest

Naast al de coronatesten in de Giro ontsnappen de renners uiteraard ook niet aan de dopingtesten. Eén renner is tegen de lamp gelopen, want de Italiaanse renner Matteo Spreafico heeft positief getest op doping.

Matteo Spreafico zal niet meer aan de start verschijnen in de laatste ritten van de Giro. Hij zou namelijk enkele dagen geleden een positieve dopingtest afgelegd hebben. Daardoor is hij uiteraard uit de grote ronde gezet. Hij zou Enobosarm gebruikt hebben en volgens Het Laatste Nieuws wordt de Italiaan voorlopig al geschorst.