Klassementsrenner in de Vuelta reed lek in volle finale van derde etappe: "Het is gewoon pech, want ik had goede benen"

De Colombiaan Esteban Chaves heeft wat tijd goed te maken in de Vuelta. De klimmer deed het niet slecht, maar in de derde etappe reed hij lek op een belangrijk moment in de finale. Chaves zou daarna niet meer terugkomen en iets meer dan een minuut verliezen.

Na de wedstrijd gaf de Colombiaan een reactie. "Het is gewoon pech, want ik had goede benen. Ik moest het met de fiets van Grmay doen en wachten tot de volgauto bij mij was om mijn eigen fiets te krijgen. Het duurde echter zeer lang, maar slechts één minuut verliezen is niet zo erg. Er staat nog heel wat op het programma", staat te lezen bij CyclingNews.