Sprinters zijn aan zet in de vierde etappe van de Vuelta

Een kans voor de sprinters in de vierde etappe van de Vuelta. Na drie ritten waarin heel wat geklommen moest worden, is de rit van vandaag eerder vlak. Een mooie kans dus voor onder meer Jasper Philipsen.

De renners in de Vuelta rijden vandaag van Garray naar Ejea de los Caballeros. Het is een rit van 191,7 kilometer lang met enkele kleine knikjes, maar over het algemeen is het een vlakke etappe. Een perfecte kans dus voor sprinters om zich een eerste keer te tonen.

Er wordt onder meer gekeken naar onze landgenoot Jasper Philipsen, maar ook Pascal Ackermann is uiteraard een man om in de gaten te houden. En dan is er nog Jon Aberasturi. De ervaren sprinter van Caja Rural zal zich willen tonen vandaag.