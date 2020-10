Campenaerts vond inkorting goed en gaf zich helemaal in ontsnapping: "Ik heb gereden als een wilde stier"

Victor Campenaerts doet zijn best in de tijdritten en gaat meerdere keren in de ontsnapping. Ze kunnen in de Giro niet van hem zeggen dat hij kijkt op een inspanning meer of minder. In de negentiende rit resulteerde dat in zijn beste uitslag: een tweede plaats.

Er was al veel te doen over de inkorting van de rit. Campenaerts was een voorstander. "Het was leuk dat ze meteen de etappe hebben ingekort", oordeelde Campenaerts. "Ik vond dat een goede beslissing, gezien de dagen die we voordien hadden gehad."

Meteen was het ook een extra opportuniteit om een gooi te doen naar de ritoverwinning. "Door de inkorting vond ik het ook goede kans om in de aanval te gaan. Als je dat doet met andere WorldTour-renners en het is slechts 125 kilometer, is het altijd moeilijk om de ontsnapping nog terug te grijpen. Het was vrij snel duidelijk dat we voorop zouden blijven."

NOG TWEE BOEIENDE DAGEN

Campenaerts spaarde zich onderweg niet en voerde met verschillende versnellingen een belangrijke schifting door. "Ik had supergoede benen. Ik heb gereden als een wilde stier. Misschien heb ik mij iets te veel laten zien. We hadden graag gewonnen natuurlijk, maar een tweede plaats is ook mooi. Ik ben tevreden met het resultaat, er komen nog twee boeiende dagen aan."