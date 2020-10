Na Van Avermaet in 2008 nieuw Belgisch succes in geaccidenteerde rit naar Sabiñánigo? Veel mogelijk in Vuelta!

Sabiñánigo heeft in de Vuelta al dienst gedaan als start-en aankomstplaats. Van Avermaet herinnert zich zeker nog de finish in 2008. Toen won Van Avermaet er de negende rit in de Vuelta, zijn eerste etappezege in een grote ronde. Wie treedt straks in zijn voetsporen?

Greg Van Avermaet doet niet mee in de Vuelta, over hem moet de rest zich geen zorgen maken. Wel zegt zijn overwinning in 2008 iets. Namelijk dat de wegen naar Sabiñánigo lopen over een geaccidenteerd parcours. Van Avermaet won toen de sprint van een kopgroep van elf, voor renners als Rebellin, Flecha en Nocentini.

ALTO DE PETRALBA

Een kans dus voor vluchters die op de heuvels hun goede benen kunnen laten spreken en dat is niet anders in 2020. Met de Alto de Vio (tweede categorie) en de Alto de Fanlo (derde categorie) begint het klimwerk in het tweede deel van de etappe. Na een tussensprint moet wie alleen wil aankomen dan zijn kaarten op tafel gooien op de Alto de Petralba, een klim van tweede categorie.

Op de top is het nog ruim vijftien kilometer tot aan de finish. Er volgt dan ook nog een afdaling, waarin geloste renners die de schade kunnen beperken nog kunnen terugkeren. Indien er voldoende controle is vanuit het peloton, kan er misschien ook nog jacht gemaakt worden op de aanvallers, al is het hiervoor wellicht toch wat te lastig.

VINDT WELLENS DE GOEDE BENEN TERUG?

Een klein groepje dat sprint voor de overwinning is het meest aangewezen scenario, of een renner die in de slotkilometers met de juiste timing met een goede uitval uitpakt. Heel veel renners dus die in aanmerking komen voor een etappe zoals deze. De gretigheid zal groot zijn om in de ontsnapping van de dag te zitten. Als we denken aan een potentiële Belgische winnaar komen we in de eerste plaats uit bij Tim Wellens, die zich al bedrijvig toonde in deze Vuelta.