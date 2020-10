Officieel: Jelle Wallays heeft nieuwe ploeg beet voor volgend seizoen

Jelle Wallays heeft een nieuwe ploeg beet voor volgend seizoen. Zijn contract bij Lotto-Soudal werd stopgezet, maar hij zal aan de slag gaan bij het Franse Cofidis. Wallays tekende een contract voor één seizoen bij de WorldTour-ploeg.

Wallays gaf zelf een reactie op de officiële website van Cofidis. "Ik ben zeer gelukkig dat ik bij Cofidis aan de slag kan. Ik wil de perfecte ploegmaat zijn en de leiders Elia Viviani en Guillaume Martin helpen", aldus de 31-jarige Belg.

Welcome @jellewallays ✍️😀🇧🇪



With his 8 professional victories, the 31 years old Belgian rider will join Cofidis in 2021.



🗣️ "I want to be the perfect Cofidis teammate and help leader like Elia and Guillaume."#CofidisMyTeam pic.twitter.com/vOtyFqzFCn